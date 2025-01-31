Siirt'te 'maganda' dehşeti... Düğünde havaya ateş açıldı: 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Siirt’te bir düğün eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucunda Veysel D. (16) omuzundan yaralandı.
Merkeze bağlı Pınarca köyünde düğünde havaya ateş açılmasıyla seken mermi düğünde bulunan Veysel D.’yi (16) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU İYİ
Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Siirt
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!
- Sahte polisi kartındaki yazım hatası yakalattı