Siirt'te 'maganda' dehşeti... Düğünde havaya ateş açıldı: 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Siirt’te bir düğün eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucunda Veysel D. (16) omuzundan yaralandı.

Siirt'te 'maganda' dehşeti... Düğünde havaya ateş açıldı: 16 yaşındaki çocuk yaralandı
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AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:25

Merkeze bağlı Pınarca köyünde düğünde havaya ateş açılmasıyla seken mermi düğünde bulunan Veysel D.’yi (16) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU İYİ

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Siirt

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