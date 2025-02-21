Siirt’te metruk bina çöktü: Çevredeki üç bina boşaltıldı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:55

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:02

Siirt’in Batı Mahallesi’nde bulunan 2 katlı boş bir binanın bazı bölümleri gece saatlerinde çöktü. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Çökme tehlikesine karşı çevrede bulunan üç bina tahliye edildi.