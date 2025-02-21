Siirt’te metruk bina çöktü: Çevredeki üç bina boşaltıldı

Siirt’in Batı Mahallesi’nde 2 katlı metruk binanın bazı bölümleri gece saatlerinde çöktü. Enkaz altında kimsenin olmadığı belirlenirken, çevredeki üç bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Siirt’te metruk bina çöktü: Çevredeki üç bina boşaltıldı
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:55

Siirt’in Batı Mahallesi’nde bulunan 2 katlı boş bir binanın bazı bölümleri gece saatlerinde çöktü. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Çökme tehlikesine karşı çevrede bulunan üç bina tahliye edildi.


Etiketler: #Siirt #Metruk bina

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