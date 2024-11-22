Siirt'te minibüs yoldaki çukura düştü!
Siirt'te seyir halindeki minibüs, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Afetevler Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir kargo firmasına ait 56 AAC 002 plakalı minibüs, seyir halindeyken çöken yolda oluşan çukura düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Hasar gören minibüs, çekici yardımıyla çıkarıldı.
Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.
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