Siirt'te minibüs yoldaki çukura düştü!

Siirt'te seyir halindeki minibüs, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Siirt'te minibüs yoldaki çukura düştü!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:58

Afetevler Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir kargo firmasına ait 56 AAC 002 plakalı minibüs, seyir halindeyken çöken yolda oluşan çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Hasar gören minibüs, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Siirt #Minibüs #Çukur

İlgili Haberler

Lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı

Lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı
Şanlıurfa'da dehşet anları... Minibüsün önünü kesip, saldırdılar!

Şanlıurfa'da dehşet anları... Minibüsün önünü kesip, saldırdılar!
Konya'da polis minibüsü kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Konya'da polis minibüsü kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler