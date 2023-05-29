Ünlü oyuncu Mahir Günşiray'dan seçime ilişkin açıklama

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:26

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:26

Türkiye dün sabah 08.00'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla sandık kapanmasıyla sona eren oy işlemlerinin ardından Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi.

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray, seçime ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Günşiray söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara aptal demeyin. Aziz Nesin haklıymış diye îmalarda da bulunmayın. Sözünü ettiği oranın içinde ben, sen, biz, hepimiz varız. Hiç bir şey dışardan göründüğü gibi değil. Halkın zaaflarını iyi tespit etmiş bir akılla mücadele etmek için ne yapmalı acaba?"