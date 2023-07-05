Siirt’te gece yarısı korkutan yangın: Ormanlık alana sıçardı

Siirt'in Şirvan ilçesinde fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekipler ve köylülerin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:44
Siirt’te gece yarısı korkutan yangın: Ormanlık alana sıçardı
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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Köyü'ndeki fıstık bahçesinde yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın, alevlerin geniş alana yayılmasıyla ormanlık alana sıçradı.

Köylülerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler ve köylülerin yoğun çabasıyla 2 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Siirt Yangın ormanlık alan Orman bahçe

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