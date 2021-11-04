Siirt'te yatılı Kuran kursunda istismar davasında tahliye

04 Kasım 2021 Perşembe, 22:23

Siirt’te Molla Burhaneddin Medresesi’ne bağlı Tillo Yatılı Kuran Kursu’nda 15 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı belirtilen sanık hakkında tahliye kararı verildi. Muş Karşıyaka Kuran Kursu’nda 12 yaşındaki M.H.Y’nin ölümüne ilişkin soruşturmada ise bir ilerleme yok.

AYLAR SÜREN İSTİSMAR

Tillo Yatılı Kuran Kursu’nda, 15 yaşındaki çocuğun 2019’da aylarca istismar edildiği belirtildi. T24’ün haberine göre, istismar suçlamasıyla tutuklanan, Siirt Müftülüğü personeli sıfatıyla Kuran Kursu’nda öğreticilik yapan Molla Burhaneddin’in oğlu D.M., önceki gün aniden yapılan ara duruşma sonucunda tahliye edildi. D.M., istismara maruz bırakılan çocuğun ifadesini değiştirmesinin ardından serbest bırakıldı ancak psikoloğun ve savcılığın görüşü D.M.’nin tahliye edilmesinin aksi yönünde oldu. Erkek çocuğun, okuldaki öğretmeninin dikkatiyle ortaya çıkan olayın yaşandığı tarihte 15 yaşında olan çocuk, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine yaşadığı istismarı anlattı. Merkez, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı yönünde bir rapor hazırladı. Çocuk ifadesinde Eylül 2019’dan Mart 2020’ye kadar defalarca istismar edildiğini, D.M.’nin kendisini tehdit ettiğini anlattı. İfadesi alınan bir hizmetli de çocuğun kendisine sorunlar yaşadığını söylediğini aktardı.

DELİLLERİ GÖZ ARDI ETTİ

D.M. ise Siirt Savcılığı’na verdiği ifadesinde iddiaları yalanladı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.M. hakkında 13 Ekim’de hazırlanan iddianamede, istismar suçlaması yer aldı. Ancak yargılama henüz başlamadan D.M. tahliye etti. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün yaptığı ara celsede çocuğu yeniden dinlendi. İfadesini değiştiren çocuk, D.M.’nin herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi. Rapor, tanık ifadeleri ve savcılığın duruşmanın beklenmesini talep etmesine rağmen D.M. tahliye edildi. Öte yandan dava 26 Kasım’da başlayacaktı.

SORUŞTURMADA İLERLEME YOK

Muş’un Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan yatılı bir Kuran kursunda 3 Temmuz’da intihar ettiği iddiasıyla yaralanan 12 yaşındaki M.H.Y.’nin 14 Temmuz’da yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturmada hâlâ bir gelişme yok. Jinnews’e konuşan M. H. Y.’nin babası E. Y., “Aramadığım yetkili kalmadı. Savcılıktan bilgi alamadım. Çocuğumun ölüm sebebini öğrenmek istiyorum” dedi. E. Y., olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ise Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde faillerden birinin Kur’an kursu öğreticisi diğerinin de öğretmen olduğu istismar vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Tosun, Adalet Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan’na verdiği önergede, “Kamu kurumlarında yaşanan cinsel istismar vakalarına karşı girişimleriniz nelerdir” diye sordu.