Zabıtadan 'tavuk eti' baskını: Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi

20 Aralık 2022 Salı, 09:35

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.

TARİHİ GEÇMİŞ 7 TON ET

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram paketli tavuk eti belirlendi.

Etlere el koyan ekipler, imha ederken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

