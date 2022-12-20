Zabıtadan 'tavuk eti' baskını: Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram tavuk eti ele geçirildi. Etleri imha eden ekipler, firmaya ceza kesti.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.
Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.
TARİHİ GEÇMİŞ 7 TON ET
Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram paketli tavuk eti belirlendi.
Etlere el koyan ekipler, imha ederken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.
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