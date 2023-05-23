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Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 5'i polis, 6 yaralı

Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5'i polis, 6 kişi, yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:36
Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 5'i polis, 6 yaralı
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Siirt Merkez'e bağlı Doğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araç ile 06 LFR 68 plakalı kamyonet çarpıştı.

Savrulan zırhlı araç devrildi; 5'i polis, 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Siirt polis yaralı

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