Sıla Şentürk cinayeti: Zanlı Hüseyin Can Gökçek, 'güvenliği' için Van Cezaevi'ne nakledildi
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, "güvenlik" gerekçesiyle Van Cezaevi'ne sevk edildi.
Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.
Ancak Gökçek daha sonra "güvenlik" gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı.
Gökçek, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.
İlgili Haberler
- Sıla Şentürk cinayeti: Zanlı Gökçek'e "akıl sağlığı tam" raporu verildi
- 16 yaşındaki Sıla'yı katletmişti: Hüseyin Can Gökçek aileyi tehdit etmiş
- Kadın cinayetlerine intihar süsü verilmeye çalışılıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- 'Atina her olasılığa hazırlanıyor'
- Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X anıldı
- 'BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil' iddiası
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!