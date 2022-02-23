Sıla Şentürk cinayeti: Zanlı Hüseyin Can Gökçek, 'güvenliği' için Van Cezaevi'ne nakledildi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, "güvenlik" gerekçesiyle Van Cezaevi'ne sevk edildi.

AA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 10:29
Sıla Şentürk cinayeti: Zanlı Hüseyin Can Gökçek, 'güvenliği' için Van Cezaevi'ne nakledildi
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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Ancak Gökçek daha sonra "güvenlik" gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı.

Gökçek, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.


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