Sıla Şentürk cinayeti: Zanlı Gökçek'e "akıl sağlığı tam" raporu verildi

22 Şubat 2022 Salı, 15:09

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.

Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

