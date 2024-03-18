Silah satan kişinin evine operasyon: 31 tabanca çıktı!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:57

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kenan A.’nın ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti.

Ekipler söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde evine operasyon yaptı. Operasyonda Kenan A. yakalandı.

Polisler evin içerisinde yaptığı aramada çuvalların içerisine gizlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca, 186 tabanca şarjörü, 180 sürgü tutucu pim, 15 silah parçası, 7 tabaca icra yayı ve 5 tabanca icra mili ele geçirdi.

"BENİM DEĞİL"

Yakalanan Kenan A., “Başkasına ait benim değil” diyerek savunma yaptı. Emniyetteki sorgusunun adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.