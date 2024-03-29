İstanbul'da iş insanına 110 bin dolarlık gasp!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:59

İstanbul'un Fatih ilçesinde 16 Mart Cumartesi saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken iş insanı M.A.Y. (47), otoparkta bıraktığı otomobilini almak isterken, motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradı.

Şüpheliler silahla tehdit ederek iş insanının 110 bin dolarını gasbederek olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Görüntülerde otomobiline binmeye hazırlanan M.A.Y.'nin yanına yaklaşan iki kişinin, bir süre mücadele ettikten sonra paraları alarak kaçtıkları görüldü.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA OPERASYON!

Polis önce şüphelilerin kaçtığı motosikletin plakasını tespit etti. Motosikletin, 27 Aralık 2023 tarihinde Eyüpsultan'da çalındığı belirlenirken şüphelilerin de kimlikleri tespit edildi. İncelemeler sonucunda, Özel harekât polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Sakarya'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; şüpheliler Zeynel A.B. (22), Orhan B. (33), Fuat T. (23), Yunus E.T. (22), Merve T. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 milimetre tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zeynel A.B., Fuat T., Yunus E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.