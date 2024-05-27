Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Sivas’ta bir güvenlik görevlisi silahının temizliğini yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:43
Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde fabrika caddesinde bulunan bir kuruma ait lojmanlarda meydana geldi.

Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen M.A.K. silah temizliği yaptığı sırada silah ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun T.Y. isimli arkadaşına isabet etti. Boyun kısmından yaralanan T.Y. durumun bildirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


sivas haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi tutuklandı

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi tutuklandı
İran'dan İsrail uyarısı: Bölgeyi nükleer silah tutumunu gözden geçirmeye zorlayacak

İran'dan İsrail uyarısı: Bölgeyi nükleer silah tutumunu gözden geçirmeye zorlayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran görüntüler: AKP’den CHP’ye geçen o belediyede ekmek burada yapılıyormuş!

Mide bulandıran görüntüler: AKP’den CHP’ye geçen o belediyede ekmek burada yapılıyormuş!
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması
Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig’e veda etti…

Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig’e veda etti…
Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?

Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi