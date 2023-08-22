Silahla ateş edilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti!

Kırklareli'nde silahla ateş edilen otomobilde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:25
Silahla ateş edilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti!
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile 3 şüpheli tarafından ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan G.Ç. (15) Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tedavisin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olayın ardından gözaltına alınan O.O., B.Ö. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


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