Silahla saldırdı: Aynı aileden 3 kişi yaralandı!

Samsun'da evlerinde bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahla saldırdı: Aynı aileden 3 kişi yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:55

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğlu Ö.F.B. (29) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #silahlı saldırı

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