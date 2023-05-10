Silahla vurulmuş halde bulunan Emine Ercandoğdu'nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:35

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:49

Sakarya'da dün sabah saatlerinde emekli polis memuru Tuncay Gülenç’in (55) evinin önünde Emine Ercandoğdu (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç, geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında ölü bulunmuş, şahsın silahla kendini vurarak intihar ettiği ileri sürülmüştü.

Jandarma ekiplerinin olaylara ilişkin soruşturması devam ederken ölü bulunan Emine Ercandoğdu’nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

GELECEK PARTİSİ TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Emine Ercandoğdu’nun vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “İl Başkan Yardımcımız, çalışma arkadaşımız Emine Ercandoğdu’yu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Başta evlatları olmak üzere ailesine ve Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bağcılar Yıldıztepe Yeşilbağ Ulu Cami’den kaldırılacaktır” ifadelerine yer verildi.