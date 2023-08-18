Silahla vurulmuştu: 119 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep’te 19 Nisan günü alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 3 kişi tarafından silahla vurulan Mehmet Mercan, 119 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Şehitkamil ilçesi Cinderesi Mahallesi’nde iddiaya göre, 26 yaşındaki Mehmet Mercan, 19 Nisan günü alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar Mercan’ı silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada yoğun bakıma alınan Mehmet Mercan 119 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Mercan’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, Mercan’ı vuran ve baba ile 2 oğlu olduğu iddia edilen firari şahısların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
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