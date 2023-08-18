Adana'da aynı aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Adana'da bir evde, aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 08:55
Adana'da aynı aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde, gece saatlerinde iddiaya göre, aynı aileden O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilip, eve giren ekipler, ağır yaralandıkları belirlenen O.A., P.A., Z.A. ve Mustafa A.’yı kanlar içerisinde yatarken buldu.

KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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