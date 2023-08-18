Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kardeş silahla vurularak yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde sabah saatlerinde S.D. (24) husumet nedeniyle tartıştığı akrabaları İbrahim Bilgin (40) ve Ayhan Bilgin'le (45) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. belindeki silahla akrabası İbrahim Bilgin ve Ayhan Bilgin'e kurşun yağdırdı.
Olayda İbrahim Bilgin karnından aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanırken ağabeyi Ayhan Bilgin ise ayağından yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan İbrahim Bilgin ise Kaşüstü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
S.D. olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşırken yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.
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