Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:47

Trabzon'un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde sabah saatlerinde S.D. (24) husumet nedeniyle tartıştığı akrabaları İbrahim Bilgin (40) ve Ayhan Bilgin'le (45) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. belindeki silahla akrabası İbrahim Bilgin ve Ayhan Bilgin'e kurşun yağdırdı.

Olayda İbrahim Bilgin karnından aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanırken ağabeyi Ayhan Bilgin ise ayağından yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan İbrahim Bilgin ise Kaşüstü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

S.D. olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşırken yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.