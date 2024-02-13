‘Silahlara bu kadar kolay erişilmemeli’
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala silahlı saldırı olayları yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet konuya ilişkin güvenlik analisti Burak Yıldırım ve emekli Emniyet müdürü Osman Öztürk ile konuştu.
Milyonlarca ruhsatsız silahın dolaşımda olduğunu belirten Yıldırım, “Asayiş problemi özellikle büyük kentlerin rutini oldu. Siyasi partilerin seçim çalışmalarına ve temsilcilerine de yönelen bu saldırıların arkasında ciddi sorunlar var. Kayıtsız ve kanunsuz silahların sayısının 30 milyon olarak tahmin edildiği Türkiye’de trafikteki basit tartışmalardan idarenin yarattığı rant süreçlerine kadar tetikler kolayca çekilebiliyor. Silahlar kadar mühimmatların da erişilebilir olması bir başka sorun” dedi.
Emekli Emniyet müdürü Öztürk ise “Kaçakçılık organizasyonları sıkı bir denetim ağına alınmalı ve yasadışı girişler önlenmeli. Unutulmamalıdır ki güvenlik hava gibidir varlığı hissedilmez, yokluğu ölümcüldür” ifadelerini kullandı.
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