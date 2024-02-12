Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili’ni vuran şüpheli ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:16
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi.

İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., özel kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti.

DURUMU AĞIR

Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı. Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra suç aletiyle polise olan şüpheli Mikail G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.


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