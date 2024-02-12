Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili’ni vuran şüpheli ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi.
İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., özel kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti.
DURUMU AĞIR
Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı. Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Daha sonra suç aletiyle polise olan şüpheli Mikail G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber