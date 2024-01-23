Silahlı kavgada canlı kalkan olarak kullanılan kadın konuştu: 'Yalvardım'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:46

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:54

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; husumetli B.M. ile T.Y. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, o anlar bir cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; B.M.'nin ruhsatsız tabanca ile koştuğu, bu sırada sokaktaki Öznur Şahin'in (63) tarafların arasında kaldığı, B.M.'nin Şahin'i kalkan olarak kullandığı, çıkan arbedede B.M.'nin tabanca ile bacağından yaralandığı görüldü.

Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralı halde kaçmaya çalışan B.M. gözaltına alındı. Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan Öznur Şahin ifade verirken, kaçan diğer şüpheli T.Y. polis ekiplerince yakalandı.

"HER İKİSİNDEN DE ŞİKÂYETÇİYİM"

Üç çocuk annesi Öznur Şahin'in ifadesinde, olayla ilgili şunları söylediği kaydedildi:

"B.M. ve T.Y. adlı bu kişileri tanımam. Bu kişilerle husumetim ve kan bağım yoktur. Saat 19.00'da fırına ekmek almaya gittim. Ardından eve dönerken biri arkamdan sarılıp, karşı tarafa 4 el ateş etti. Sonrasında hızla oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu kişinin kime ateş ettiğini görmedim. Koşarak uzaklaşırken, arkamdan koşuşturmalar duydum. Ardından ilk ateşi eden ve adını karakolda öğrendiğim B.M., bana sarıldı. Geldiği yöne çevirdi.

Elinden kurtulmak istediysem de bırakmadı. 'Bırak beni kimsin sen' diye bağırdım. Sonra sokaktan elinde silahla gelen, adını karakolda öğrendiğim T.Y. geldi. Bu kişi de silahı bana ve B.M.'ye doğrulttu. B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı. Olayın şokuyla evime gittim. Her ikisinden de şikâyetçiyim."