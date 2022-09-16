Silahlı saldırıda yaralandı, 'davulunu' da ambulansa aldı

Bursa'da düğünden dönen müzisyenler Emircan E. (16) ile Can Emul (24), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Sağlık ekipleri, Emul'un olay yerinde bırakmak istemediği davulu da ambulansa aldı.

DHA
16 Eylül 2022 Cuma, 06:54
Silahlı saldırıda yaralandı, 'davulunu' da ambulansa aldı
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Merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesi'nde 16 Eylül Cuma saat 00.30 sıralarında, düğünden dönen müzisyenler Can Emul ile kuzeni Emircan E., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Saldırıda müzisyenler ayaklarından hafif yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

DAVULU DA AMBULANSA KONULDU

Öte yandan, sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Can Emul, davulunu olay yerinde bırakmak istemedi. Emul'un ricası üzerine sağlık ekipleri davulu da ambulansa aldı. Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


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