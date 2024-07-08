Silahlı saldırıya uğradı... Hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Nihat Ağaslan (55) Seyrantepe Mahallesi'nde, henüz ismi tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Ağaslan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağaslan, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.
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