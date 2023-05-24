Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Sakız Köyü Muhtarı Hüseyin Gençalp hayatını kaybetti.
Adıyaman’ın Sincik ilçesi Onur Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, işyerinde otururken içeri giren Z.A. isimli şahıs elindeki pompalı tüfekle muhtar Hüseyin Gençalp’e ateş etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen yaralı muhtar yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden muhtar Hüseyin Gençalp’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Z.A., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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