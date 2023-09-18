MHP'li başkandan 'Ankara adayı' açıklaması

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını görüşmek için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" dedi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:19
MHP'li başkandan 'Ankara adayı' açıklaması
Abone Ol google-news

MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek, "Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir. Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim" iddiasında bulundu.

"ORTAK KARARLA BELİRLENECEK"

Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Doğan, 2 ayda 30 binin üzerinde üye kaydı yaptıklarını söyleyerek, "Genelde CHP, İYİ Parti, Genç Parti ve Zafer Partisi'nden üye alıyoruz. 30 binin tamamı muhalefet partilerinden" dedi. 


Player Alanı
MHP Ankara

İlgili Haberler

CHP'li Sercan Çığgın, Ankara İl Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı: Önceliğimiz gençler

CHP'li Sercan Çığgın, Ankara İl Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı: Önceliğimiz gençler
Ankara'daki çok sayıda ilçede okul servis ihalelerine teklif yok!

Ankara'daki çok sayıda ilçede okul servis ihalelerine teklif yok!
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

En Çok Okunan Haberler