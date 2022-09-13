Silaj makinesine bacağını kaptıran çiftçinin bileği koptu
Manisa'da, çiftçi Mustafa Evran'ın (48) silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı bilekten koptu.
Manisa'nın Kula ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Evran, 4 gün önce satın aldığı silaj makinesine sol ayağını kaptırdı. Arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, sol ayağı bilek hizasından kopan Evran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Evran, kopan ayağıyla birlikte Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu kritik olan Evran, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Evran'ın kopan ayağının yerine dikilip, dikilemeyeceğinin henüz belli olmadığı öğrenildi.
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