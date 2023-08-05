Şile'de deniz ortasında darp: Kadın şikayetçi olmadı, saldırgan erkek serbest kaldı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:56

Güncelleme: 05.08.2023 - 15:57

Ağlayankaya açıklarında bir botta kadına şiddet uygularken çevredekiler tarafından görüntülenen Ş.Ö. isimli erkek, önceki akşam saatlerinde gözaltına alındı.

'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ancak kadının 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.