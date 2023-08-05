Şile'de deniz ortasında darp: Kadın şikayetçi olmadı, saldırgan erkek serbest kaldı

İstanbul Şile'de botta bir kadına şiddet uygularken görüntülenen Ş.Ö. isimli erkek, şikayet olmaması üzerine serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:56
Şile'de deniz ortasında darp: Kadın şikayetçi olmadı, saldırgan erkek serbest kaldı
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Ağlayankaya açıklarında bir botta kadına şiddet uygularken çevredekiler tarafından görüntülenen Ş.Ö. isimli erkek, önceki akşam saatlerinde gözaltına alındı.

'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ancak kadının 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Şile darp

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