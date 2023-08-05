Şile'de botta kadını darbeden erkek yakalandı!
Şile'de deniz ortasında botta kadın darbederken görüntülenen Ş.Ö. adlı erkeğin gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul'un Şile ilçesinde Ağlayankaya açıklarında botta kadını darbeden bir erkeği, çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldüğü aktarıldı.
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