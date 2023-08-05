Şile'de botta kadını darbeden erkek yakalandı!

Şile'de deniz ortasında botta kadın darbederken görüntülenen Ş.Ö. adlı erkeğin gözaltına alındığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:17
Abone Ol google-news

İstanbul'un Şile ilçesinde Ağlayankaya açıklarında botta kadını darbeden bir erkeği, çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli  Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün sağlık kontrolünün ardından  Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldüğü aktarıldı.


cep telefonu bot gözaltı Kadın şiddet Şile şüpheli

İlgili Haberler

Şile'de denizin ortasında kadına şiddet!

Şile'de denizin ortasında kadına şiddet!
Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet

Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... 'Asansörde' kadına şiddet uygulayan erkek için istenen ceza belli oldu

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... 'Asansörde' kadına şiddet uygulayan erkek için istenen ceza belli oldu

En Çok Okunan Haberler