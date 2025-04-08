Tutuklanan öğrencilerin aileleri: Çocuklarımız eğitim hakkından yoksun bırakıldı... ‘Kitaplarına ulaşamadılar’

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

İstanbul’daki gözaltı ve tutuklamalara yönelik kamuoyundaki tepkiler sürerken Anne Baba Dayanışma Ağı’ndaki aileler, çocuklarının eğitim ve gelecek haklarının ellerinden alındığını vurguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuku Fakültesi öğrencilerinin anneleri, yaşadıkları süreci anlattı.

SINAVLARI NE OLACAK?

Öğrencilerin dün vize sınavlarının başlamasıyla birlikte eğitim hakkı ihlallerinin derinleştiğine dikkat çekildi. Aileler ders notlarının çocuklarına ulaşamadığını vurguladı. Tutuklu öğrencilerin avukatları, sınavlara katılımın sağlanabilmesi için üniversitelere başvuruda bulunduklarını ifade etti. Ancak söz konusu okullardan henüz bir geri dönüş alınamadı.

İTÜ öğrencisi bir gencin annesi F.A., “Çocuklarımız sadece anayasal haklarını kullandıkları için eğitim hayatlarından mahrum bırakılmamalılar” dedi.

Oğlunun hayalini kurduğu bölüm için yıllarca büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen F.A., “Oğlum, ideali olan okuduğu bölüme girebilmek için yıllarca her şeyden vazgeçerek canla başla çalıştı. Şimdi karşı karşıya kaldığımız bu durumun, onun geleceğini ve hayallerini etkilemesini istemiyorum” diye konuştu.

Kaygılı olduklarını vurgulayan anne F.A., “Çocukların geleceğini etkileyecek bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘KAÇ GÜN GEÇTİ!’

İÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi bir gencin annesi G.A. ise oğlunun ev baskınıyla gözaltına alındığını belirtti. Anne G.A., “Vatan Emniyet’e götürüldü. Bu süreçte ters kelepçeyle saatlerce bekletildiğini öğrendik. Sadece oğlum değil, tüm gençler aynı muameleyi gördü” dedi.

Oğlunun daha sonra Metris Cezaevi’ne, oradan da Silivri’ye gönderildiğini ifade eden anne G.A., “Bu süreçte eğitim hakkını kesinlikle kullanamadı. Bugün kaçıncı gün oldu, ben artık sayamıyorum” diye konuştu.

‘GÖZLÜĞÜ VERİLMEDİ’

Çocuklarının en temel ihtiyaçlarına dahi erişemediğini söyleyen anne G.A., “Henüz kitaplarına ulaşabilmiş değil. Avukatlarla konuştuk, bugün kitaplarını alabileceğini söylediler. Gözlüğünü götürmüşler ama geri göndermişler, cezaevi kabul etmemiş” ifadelerini kullandı.

Anne G.A. sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu hafta görüş var. Tekrar gözlüğünü götüreceğiz. Çocuklarımız eğitim hakkından yoksun. Özgürlükleri ellerinden alındı. Çocuklarımızın özgür kalmalarına hiçbir şey engel olamaz. Biz anne babalar olarak çocuklarımızın yanındayız. Dışarıda onları bekliyoruz.”