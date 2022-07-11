Silivri'de bayram tatilinde plajlara akın ettiler

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen yurttaşlar plajlara akın etti.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:19
Silivri'de bayram tatilinde plajlara akın ettiler
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Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, Silivri'de bulunan Kumluk Plajı serinlemek için denize girenlerle doldu taştı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri vatandaşları boğulmalara karşı sık sık uyardı.

Sağlık ekiplerinin de bölgede hızlı müdahale için hazır beklediği görüldü. 


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