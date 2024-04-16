Silivri'de dehşet: Kahvehaneye tüfekle ateş açtı, serbest bırakıldı

Silivri'de 3 yıl önce tartıştığı kişinin kahvehanesine tüfekle ateş açan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:13
Silivri'de dehşet: Kahvehaneye tüfekle ateş açtı, serbest bırakıldı
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Kadıköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, dün saat 17.00 sıralarında İdris Ö., 3 yıl önce tartıştığı Mesut Köprülü'nün işlettiği kahvehanenin önüne gitti. 

Aracından tüfeğini çıkardıktan sonra kahvehaneye ateş eden İdris Ö. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kahvehanenin önünden ayrıldı. 

SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırgan jandarma ekiplerince ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

Şüphelinin kahvehaneye ateş açtığı anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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