Silivri 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Silivri'de seçimi kim kazandı? Silivri Belediye başkanı kim oldu?
Silivri seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Silivri'de hangi aday ne kadar oy aldı? Silivri Belediye başkanı kim oldu?
Silivri yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
MHP
Volkan Yılmaz
CHP
Bora Balcıoğlu
İYİ Parti
Bihter Akbaş Sezer
Yeniden Refah
Ömer Hakverdi
Zafer Partisi
Murat Demirkol
Saadet
Mahmut Hamdemirci
Memleket
Zülfiye Güneş
TİP
Çiğdem Deniz
Büyük Birlik
Ramiz Aksu
HÜDA PAR
Gülden Bulut
DEVA Partisi
Zeliha Aksoy
SİLİVRİ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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