Silivri 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Silivri'de seçimi kim kazandı? Silivri Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:23

Silivri yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

MHP

Volkan Yılmaz

CHP

Bora Balcıoğlu

İYİ Parti

Bihter Akbaş Sezer

Yeniden Refah

Ömer Hakverdi

Zafer Partisi

Murat Demirkol

Saadet

Mahmut Hamdemirci

Memleket

Zülfiye Güneş

TİP

Çiğdem Deniz

Büyük Birlik

Ramiz Aksu

HÜDA PAR

Gülden Bulut

DEVA Partisi

Zeliha Aksoy

SİLİVRİ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.