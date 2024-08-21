Silivri’de kaşla göz arasında 'bilgisayar' hırsızlığı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:41

Silivri Alibey Mahallesi’ndeki bir restorana gelen 1 şüpheli, geçtiğimiz pazartesi günü saat 14.00 sıralarında gümrükten geldiğini söylediği ürünleri restoran sahibine satmaya çalıştı.

Şüphelinin elindeki ürünlerle restoran sahibi ilgilenmeyerek, tezgahın arkasındaki çalışanın yanına gitti. Şüpheli, elindeki ürünleri poşetine yerleştirirken masanın üzerinde bulunan bilgisayarı gözüne kestirdi.

Restoran sahibi, çalışanla konuşurken, o anı fırsat bilen şüpheli ürünlerle birlikte bilgisayarı da poşete koydu. Hiçbir şey olmamış gibi, restorandan ayrılan şüpheli kaşla göz arasında bilgisayarı çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bilgisayarın masanın üzerinde olmadığını fark eden restoran sahibi güvenlik kameralarına bakınca şoke oldu. Yaşanan hırsızlıkla ilgili restoran sahibi emniyete giderek şikayette buldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.