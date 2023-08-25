Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi: Ağır yaralılar...

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:27

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:44

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve aynı zamanda Doğan Holding'in Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leras Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi.

Olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ise yüzünden ağır darbeler aldığı belirtildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun iyiye gittiği bildirildi.

ESAS HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Ali Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Esas Holding'ten söz konusu kazaya ilişkin açıklama geldi.

Holding'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.