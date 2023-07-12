Silivri'de silahlı saldırı: Ev, işyeri ve araçlara çok sayıda kurşun isabet etti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:41

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:42

Alibey Mahallesi Musa Çavuş Sokak'ta, 9 Temmuz 03.30 sıralarında bir araçla gelen şüpheliler, husumetli oldukları kişinin evinin önünde pusu kurdu.

Bekledikleri kişi geldiklerinde ise kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bu sırada sokak adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda ev, işyeri ve araç isabet aldı. Yaralanan kişi hastaneye kaydırılırken saldırganlar ise kaçtı.

"MAHALLEDE KURŞUNLANAN BİRÇOK YER VAR"

Evinin duvarına kurşun isabet eden Yavuz Köroğlu, "Balkonda otururken bir şey yoktu. Ama biz uyuduktan yarım saat sonra olay gerçekleşmiş. Mahallede kurşunlanan birçok yer var. Bunların içerisinde benim evin duvarı da var. Komşumun camı da var. Bu camdan da evin içerisine giren bir kurşun var" dedi.