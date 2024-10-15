Silivri'de şüpheli ölüm: Kadın 3. kattan düştü!

Silivri’de 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silivri'de şüpheli ölüm: Kadın 3. kattan düştü!
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:22

Olay dün saat 17.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokak’ta gerçekleşti. Olayda, G.S. isimli bir kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritle olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #silivri #Pencere #Kadın

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