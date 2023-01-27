Silivri'de 'tarihi eser' operasyonu: Amfora, kafatasları, şifa taşları, hayvan boynuzları...

Silivri'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan operasyonda, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler ile leopar kürkleri, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:12
Silivri'de 'tarihi eser' operasyonu: Amfora, kafatasları, şifa taşları, hayvan boynuzları...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Silivri'de bir evde, Yunan-Roma ve Bizans-Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin olduğunu tespit etti.

Eve yapılan operasyonda, 55 adet Amfora, küp, şifa taşları, ahşap terazi, Cumhuriyet dönemi tüfekleri, Hristiyanlık Dünyası İkonası, musluk başları, alem ve su terazileri ele geçirildi.

Yine aynı evde 81 adet leopar kürkü ve kafaları, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


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