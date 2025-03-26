Resul Emrah Şahan, öğrencilere mektup yazdı: 'Bu ülkenin gerçek Cumhuriyetçi gençleri var...'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:19

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:20

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde, seçimi yüzde 66.5 oyla kazanan ancak tutuklanarak cezaevine sevk edilen Resul Emrah Şahan, öğrencilere seslendiği bir mektup yayımladı.

İBB'ye düzenlenen operasyonda 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın el yazısıyla yayımlanan mektup, Şahan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Direnen öğrencilere teşekkür eden Şahan, "Sizlerin bu cesareti, kararlılığı bizler için yol göstericidir" dedi.

"SİZLERİN CESARETİ BİZLER İÇİN YOL GÖSTERİCİ"

Şahan'ın mektubu şöyle:

“Genç öğrenci kardeşlerim, 4 günlük gözaltı sürecimde kendi üniversitem ve birçok üniversiteden kardeşlerimle tanışmış ve enerjilerine hayran kalmıştım. Sizlerin bu cesareti, kararlılığı bizler için yol göstericidir. Mücadele bitti dedikleri üniversite öğrencilerinden doğar, büyür ve siyaseti sürükler. İyi ki varsınız. Her şeye inat ışıklı geleceğine sahip çıkan bu ülkenin gerçek Cumhuriyetçi gençleri var. Çıkacağız. Şişli’nin hakkını Şişli’ye teslim edeceğiz. İstanbul hakkını İstanbul’a teslim edecek. Bu ülkeyi rahatlatacağız…”

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil tutuklanan 50 kişi arasında yer alan Resul Emrah Şahan yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.