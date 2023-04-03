Meteoroloji'den kıyı Ege ve Trakya için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege ve Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:27
Meteoroloji'den kıyı Ege ve Trakya için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde (Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde ise kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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