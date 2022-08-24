Ankara'da 'taciz' iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Ankara’nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

İHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:19
Ankara'da 'taciz' iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
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Mamak İlçesi Akdere Mahallesi’ndeki taciz iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. 23 Ağustos Salı akşam saatlerinde, taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


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