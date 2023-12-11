'İmam nikahı' sözlerine tepkiye dava açılmıştı: Sinan Akçıl 5 bin TL'yi beğenmedi!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:09

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:24

"Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum (...) Bence 5 yıl boyunca İstanbul'un bir kazanımı olmadı. Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor" sözleriyle kamuoyunun gündemine gelen Sinan Akçıl'ın geçen aylarda imam nikahıyla ilgili dile getirdiği sözleri tepki çekmişti.

Katıldığı YouTube programında daha önce 4 kez imam nikahı kıydırdığını ancak eşlerine 'boş ol' diyemediğini belirten Sinan Akçıl, söz konusu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akçıl, "İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere tüm hayatım boyunca toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

O KELİMEYE ŞİKAYET

Akıçıl'ın imam nikahıyla ilgili sözlerinin ardından Yalçın Kaya isimli yurttaş ise bu sözleri eleştirdi ve Sinan Akçıl için "g.vat" kelimesini kullandı. Sinan Akçıl, Kaya'dan, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

PİŞMAN DEĞİLİM

Yalçın Kaya, Sarıyer'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. İfadesinde pişman olmadığını belirten Kaya, bir kız babası olduğunu ve Sinan Akçıl'ın, kadınları aşaladığını düşündüğünü ve bu yüzden eleştirdiğini söyledi.

KABUL ETMEDİ

Arabulucuya giden şikayet kapsamında Sinan Akçıl, Yalçın Kaya'dan özür mektubu ve 25 bin TL istedi. Yalçın Kaya, özür metkubu yazmayı kabul etti ancak 25 bin TL yerine 5 bin TL vermeyi teklif etti. Sinan Akçıl ise bu teklifi reddetti. Kaya, dün İstanbul Adliyesine gelerek teklifi kabul etmediğine ve kendi teklifinin de kabul edilmediğine dair imza attı.