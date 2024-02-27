Sinan Akçıl'dan konserde etek giyen Bartu Küçükçağlayan'a tepki çeken yorum
Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle akıllara kazınan Bartu Küçükçağlayan, üyesi olduğu Büyük Ev Ablukada grubunun konseri için sahneye çıktı. Sahne kostümü olarak deri mini bir etek tercih eden Küçükçağlayan'ın tarzına yorum yağdı. Sinan Akçıl'ın ünlü şarkıcı ve oyuncunun etekli tarzına 'kadın' göndermesi yapması ise tepki topladı.
Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi yapımlarala adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan, kariyerine Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olarak devam ediyor.
Geniş bir hayran kitlesi bulunan grupla birlikte en sevilen şarkıları dinleyicileriyle buluşturan ünlü isim sahnede giydikleriyle de epey dikkat çekiyor.
Ezber bozan ünlü isim konserlerine pek çok kez etek giyerek çıktı.
Önceki akşam da makyajı ve siyah mini deri eteğiyle sahneye çıkmasıyla sosyal medyanın gündemine düşen Küçükçağlayan Sinan Akçıl'ın hedefi oldu.
Bartu Küçükçağlayan etek giydiği için "kadın" imasında bulunan Akçıl, cinsiyetçi paylaşımıyla tepki çekti.
Akçıl Küçükçağlayan'ın videosuna yer verdiği paylaşımında şu idfadeleri kullandı:
"Bu sene 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülü Bartu'nun olmalı. Benim sevenlerim de oy verirse olur bu iş"
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