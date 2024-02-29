Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, “Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim” dedi. Akçıl "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" ifadeleriyle tepki toplamıştı.
AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum‘un yeni seçim şarkısı şarkıcı Sinan Akçıl‘dan geldi.
“Aşkımız Eser Olur” isimli seçim şarkısının sözleri Sinan Akçıl’a ait. Murat Kurum, şarkıyla birlikte hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bugün de Başakşehir’de gençlerle bir araya gelen Kurum’un programına Akçıl da katıldı. Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.
Akçıl öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:
“Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.”
“İMAM NİKAHINI SEVERİM”
Şarkıcı Akçıl, daha önce "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle tepki çekmişti.
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