Sinan Ateş cinayetinde yeni perde! Doğukan Çep'i Gürcistan'a kaçırdığı iddia edilen MHP'li isim konuştu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:55

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 20:06

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürüyor. Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, cinayetin işlendiği 30 Aralık tarihinden bu yana firari. Nerede olduğu, yakalanmasına yönelik nasıl bir çalışma yürütüldüğü hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor. Özyağcı hakkında ortaya atılan iddialardan biri MHP’ye tahsisli çakarlı bir araçla Artvin’in Hopa üzerinden Gürcistan’a kaçırıldığı oldu.

Cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Doğukan Çep’in de firari olduğu dönemde, memleketi Hopa üzerinden sık sık Gürcistan’a gidip geldiği biliniyordu. KRT TV’den Sultan Eylem Keleş'in Hopa’dan ulaştığı yerel kaynaklara göre Çep’in Gürcistan’a kaçmasına yardım eden kişi MHP Artvin Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse.

Çep’in adının Sinan Ateş suikastıyla duyulmasının ardından Köse’nin yakın çevresine “Biz bunun böyle işler yaptığını bilmiyorduk. Geldi bizde de kaldı, bizi Gürcistan’a geçirin dediler, biz de geçirdik” dediği öne sürüldü.

Öte yandan MHP Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse, Çep’i kaçırdığı iddialarını reddetti ancak Çep ile firari olduğu dönemde Hopa’da görüştüklerini kabul etti.

“Doğukan Çep’le 2018 yılında Hopa’da bir kafede otururken şansa tanıştık" diyen Köse, şunları kaydetti:

"Hopalı gençlerle oturuyordu, ben ilçe başkanı olduğum için beni tanıştırdılar. Gittiğimde selam verdiler, ‘başkan buyurun’ dediler. O kadar görüştük. Kendisini yakınen ya da şahsen tanımıyorum. Sadece spontane gelişen öyle bir oturup görüşmüşlüğümüz var. O kim ki ben onu evimde misafir edeceğim? Biz cinayette adını duyunca anladık ki bu adam o adammış. Cinayet işlediğini bilsem, Hopalı da olsa ben Emniyet’e söylemez miyim?”

FETÖ’YÜ SUÇLADI

Çep’in Gürcistan’a kaçıran ve yardım edenlerin Gülen Cemaati üyeleri olabileceğini söyleyen Köse, cinayetin arkasındaki siyasi gücün de cemaat olduğunu öne sürdü. Çep’in cemaatin talimatı doğrultusunda para karşılığında cinayeti işlediğini iddia eden Köse, Çep için “Maalesef bizim içimizden, Hopa’dan çıktı bu kişi” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.