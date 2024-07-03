Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş duruşma esnasında rahatsızlandı
Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş (70), tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması sebebiyle ambulansa alındı.
Oğlu Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davayı takip etmek için Sincan Cezaevi’nde bulunan Saniye Ateş’in duruşma sırasında tansiyonu düştü.
Saniye Ateş, tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması nedeniyle cezaevi içinde bulunan hastaneye kaldırılacak
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