Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş duruşma esnasında rahatsızlandı

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş (70), tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması sebebiyle ambulansa alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:21
Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş duruşma esnasında rahatsızlandı
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Oğlu Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davayı takip etmek için Sincan Cezaevi’nde bulunan Saniye Ateş’in duruşma sırasında tansiyonu düştü. Saniye Ateş, tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması nedeniyle cezaevi içinde bulunan hastaneye kaldırılacak


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