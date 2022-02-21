Sınav ücretleri Meclis gündeminde: '10 liralık sınav 345 lira'

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, üniversite sınav ücretlerinin yüksekliği ile ilgili eleştirileri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Sümer, “Barajı kaldıranlar, sınav ücretlerinde artış yapmayı uygun buluyor” dedi.

10 LİRALIK SINAV 345 LİRA

Orhan Sümer, “Öğrencilerin hayatını, geleceğini belirleyecek sınavda sene ortasında sistem değişikliği yapılıyor. Barajı kaldırdık açıklaması yapılırken sınav ücretlerinin pahalı olmasıyla ilgilenilmiyor. Kiminin cebinde parası yok, sınav ücretini yatıramıyor. Sınava da giremiyor... Bazı aileler 'Bu yıl iki çocuğumun YKS sınavına girmesi gerekiyor. Ama YKS ücretini yatıramıyorum' feryadında bulunuyor. Her sene sınav giriş ücretlerine zam yapılıyor. Maliyeti 10 lira olan sınav giriş ücretinden 345 lira alınıyor. Saray iktidarının ülkenin geleceğini ne kadar önemsediği anlamak için eğitimde yaptıklarına bakmak yeterli” ifadelerini kullandı.

GEÇ BAŞVURU YÜZDE 50 DAHA PAHALI

Sınav ücretlerindeki fahiş artışa dikkat çeken Sümer, “Milyonlarca öğrenci ve aileleri sınav ücretlerine tepki gösterirken, bizler her platformda bu tepkileri iktidara iletmeye çalışırken, her sene aynı zulüm yaşanıyor. Belirlenen tarihlerde başvurusunu yapamayan daha sonra uzatma ve geç başvuru tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş ücretine yüzde 50 daha pahalı ödemek zorunda. Öğrenci ödeyebilse zaten zamanında başvurusunu yapıp sınav giriş ücretini öder. Eğer geç kalmışsa geç başvuru yapıyorsa burada ekonomik bir neden mi var diye düşünülmüyor. Saray iktidarı eğitimde bile para gelsin de nerden gelirse gelsin anlayışında” diye konuştu.

"AİLELERİN DURUMUNU DÜŞÜNEN YOK"

“Pandeminin yanı sıra Türkiye, Saray iktidarının dünyada eşi benzeri olmayan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor" diyen Sümer, "Bu kriz pazardan, markete, mutfak alışverişinden, enerji kullanımına kadar her alanda hissediliyor. Vatandaş neyi nerden kısacağını şaşırmış durumdayken çocuklarıyla sınanmak zorunda kalıyor. Yüzde 25 zamla açıklanan sınav giriş ücretleri bir çok ailenin karşılamakta zorlanacağı rakamlara ulaşmıştır. Hiç bir iktidar ülkenin geleceği olan gençlerini yüz üstü bırakmamalıdır” ifadelerini kullandı.