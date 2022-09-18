Sınav yerine 1 saat erken geldi ama sınavı kaçırdı
Tokat’ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yoğunluk yaşandı.
Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi.
Sınavın yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten genç, okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.
Video Haberler
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Perinçek'i işaret etti: Erdoğan-Bahçeli neyi konuşuyor?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- 'Gereğini yapmamız lazım'