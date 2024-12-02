Sincan Belediyesi: ASKİ’nin 7 milyon 674 bin lirası ödenmedi

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

ASKİ, Sincan Belediyesi’nin görev alanında bulunan bir bölgede yağmur sularının uzaklaştırılması için 7 milyon 674 bin 271 liralık işlem yaptı. Tutarı, 14 Nisan 2023’te Sincan Belediyesi’ne bildirdi. AKP’li belediye, söz konusu borcun ABB tarafından ödenmesi gerektiğini savunarak ASKİ’ye bu tutarın ödemesini yapmadı.

‘AMATÖRLÜK BELGESİ’

Amatör sporcuya yardımda “amatörlük belgesi” istenmemiş.

Raporda yer alan diğer bulguya göre, belediye tarafından yapılan nakdi yardımların amatör sporcunun kulübü yerine doğrudan sporcunun kendisine yapıldığı, yardım tutarı belirlenirken yardımların bir sözleşme kapsamında yapılmadığı görüldü. Müsabakalara katılımın gerçekleşmemesi durumunda ödemelerin hangi şartlarda geri alınacağı gibi esaslara bağlanmadığı, amatör spor kulübü üyesi sporculara özel yapılacak yardımların yerine ulaşması ile ilgili esasların belirlenmediği de kaydedildi.

Raporda, bir sporcuya 50 bin, diğer bir sporcuya 23 bin, bir başka sporcuya ise 10 bin lira yardım yapıldığı örnek gösterilirken o sporcuların amatör sporcu olduklarının belgeyle kanıtlanmadığı kaydedildi.