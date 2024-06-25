Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye 'dava' yanıtı: O halde ne işiniz var Sincan'da?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:38

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:38

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cinayetle ilgili bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden MHP liderinin ilgili sözlerinin yer aldığı haberi alıntılarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MHP, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katline ilişkin görülecek olan siyasi cinayet davasına avukatları düzeyinde katılacakmış. Peki, neden? Müşteki değiller. Sanık olmadıklarını da tekrar tekrar ifade ettiler. Eminim ki kamuoyu da benimle aynı soruyu soruyordur: O hâlde ne işiniz var Sincan’da."

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Sinan Ateş davasına ilişkin, "1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim" ifadelerini kullanmıştı.







